Trein bij Utrecht Centraal ontruimd vanwege verdacht pakket

Volgens deze Brabantse vrouw heeft de machinist zijn Intercity enkele honderden meters voor het Utrechtse station stilgezet. „We hebben eerst drie kwartier gewacht. NS-medewerkers hebben de politie gebeld. Vervolgens werd ons verteld dat het mogelijk om een bompakketje ging dat met zilverfolie is ingepakt.”

Lopend over spoor naar Utrecht

Van paniek onder de reizigers was alleszins geen sprake. „Er was ineens heel veel politie aanwezig. Iedereen stapte rustig uit de trein en werd al lopend over het spoor naar Utrecht Centraal gestuurd”, meldt ze. In de ontruimde trein zouden zeker tientallen mensen hebben gezeten.

De trein vertrok volgens de ov-ganger om 18.34 uur uit Amsterdam Centraal met als eindbestemming station Maastricht. Nog een andere trein werd stilgelegd. Op Twitter uiten veel reizigers hun verbazing over, en schrik om de politie-inzet.

Een NS-woordvoerder laat zojuist aan De Telegraaf weten dat twee treinen zijn stilgezet bij Utrecht Centraal. Een van hen is grondig doorzocht door de politie in verband met een verdacht pakketje. Uiteindelijk bleek rond 20.15 uur dat het om loos alarm gaat. Alle passagiers zullen weer op weg worden begeleid.