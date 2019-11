Grapperhaus komt met plan om drugscriminelen te dwarsbomen

Ⓒ ANP

De brute moord op advocaat Derk Wiersum benadrukte voor minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) wat hij eigenlijk al wist: er is veel meer geld, kennis en kunde nodig om georganiseerde ondermijnende misdaad in Nederland te bestrijden. Het kabinet trekt daar nu 110 miljoen euro extra voor uit, al is dat volgens de minister slechts het begin. „Wiersum is in onze gedachten. Hoe kan ik het beter doen dan laten zien dat we met de enorme schrik aan de slag zijn gegaan?”