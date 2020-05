Nieuwe verkeersbaas van politie: ’Geen snelheidsduivel kan zich meer veilig wanen’

Paul Broer gaat als nieuwe verkeersbaas van de politie de strijd aan met verkeershufters. Ⓒ Matty van Wijnbergen

Den Haag - Zestig jaar is Paul Broer, maar aan zijn pensioen denkt hij nog lang niet. Sterker nog, hij gaat een nieuwe uitdaging aan als landelijk projectleider Infrastructuur (oa. verkeer) bij de politie. Zijn ultieme doel is het verkeer veiliger te maken en daar moeten onder andere onopvallende radarauto’s en slimme camera’s hem bij helpen. „Verkeershufters moeten weten dat we ze ieder moment kunnen pakken.”