Kwakkelzomer maakt waarschijnlijk geen ommezwaai Ook boven nazomer donkere wolken, zonnig zuiden lonkt

Door Koen Nederhof

Zonliefhebbers hebben deze zomer het nakijken in eigen land. Ⓒ MRTIN MOOIJ

AMSTERDAM - De lente te koud, de zomer maar somber en nu ook nog eens geen nazomer in het verschiet. Meteorologen hebben slechts nieuws voor ons; ook september wordt geen maand om over naar huis te schrijven. Niet zo gek dan ook dat vliegreizen naar en huisjes in het zuiden in trek zijn.