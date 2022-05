Bus met toeristen raakt van weg in Indonesië: 13 doden

De bus, met Indonesische zo’n 25 toeristen uit Surabaya, keerde terug van een reis naar het Dieng-plateau in Midden-Java, een populair vakantieoord in de bergen, toen hij tegen het reclamebord botste. Dat meldt de politie.

De politie doet verder onderzoek naar het ongeluk. De bestuurder van de bus was naar verluidt slaperig in de momenten voor ongeval. De man is naar het ziekenhuis gebracht en kon daardoor nog niet ondervraagd worden. In totaal zijn twaalf mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht.