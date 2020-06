A16 hele dag dicht wegens gekantelde vrachtwagen

Ⓒ MaRicMedia

BREDA - De A16 is tussen Breda-Noord en het knooppunt Zonzeel in de richting van Rotterdam nog de hele dag afgesloten, meldt de verkeersdienst van Rijkswaterstaat. Oorzaak is een gekantelde vrachtwagen. Volgens de ANWB gaat de afsluiting tot circa 20.00 uur maandagavond duren.