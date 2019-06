Zingen voor of tegen de maffia

Zo kennen de leken de maffia. Beeld uit de iconische film the Godfather met Al Pacino (rechts) en Franco Citti. Ⓒ foto Getty Images

De maffia is een keiharde misdadige organisatie, maar dat beeld blijkt niet altijd uit films of boeken over de ’familie’. Kijk maar naar the Godfather of the Sopranos, waar begrippen als trouw en eer worden verheerlijkt. In Italië eren sommige volkszangers ook de maffia. Maar er is een tegenbeweging. Rappers uit Napels brachten een nummer uit tegen het geweld van de camorra.