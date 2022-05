LIVE | Man wordt verdacht verkrachtingsvideo’s te hebben en online te verzamelen

Onze verslaggever Saskia Belleman is aanwezig bij de zaak. Lees hier het live verslag vanuit de rechtszaal.

Een verzamelpakket van al die filmpjes zou hij dan voor in totaal miljoenen euro's hebben doorverkocht aan al zijn klanten. Het OM eist ook een ontnemingsvordering, ter hoogte van het bedrag dat de verdachte aan zijn strafbare activiteiten zou hebben overgehouden.

Via briefjes aan justitie heeft ‘Mr Dark’ zoals hij zich op internet noemde, de rechtbank laten weten wat er volgens hem is gebeurd. Hij beweert dat beelden van 2 minderjarige meisjes al stonden op een tweedehands telefoon die hij kocht. Hij beweerde dat de meisjes werden gechanteerd, en dat hij ze alleen maar wilde helpen. M. was tussen 2012 en 2020 echter ook beheerder van de website ‘Darkscandals’ waarop liefhebbers van extreme pornografie hun hart konden ophalen. Tegen betaling van bedragen in bitcoin of tegen inlevering van nieuw authentiek materiaal, mochten ze beelden downloaden. Dat de man tegen de lamp liep was te danken aan Amerikaans undercoveronderzoek naar de beelden van de verkrachting van een 13-jarig Amerikaans meisje. Via een Duitse anonieme hostingsite en andere partijen leidde het spoor uiteindelijk naar Nederland, waar de server van de website stond, en uiteindelijk naar Barendrecht. De man werd in maart 2020 aangehouden en zit nog altijd vast.