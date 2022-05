LIVE | Michael M. over filmpjes van verkrachting: ’Kende de context niet’

Onze verslaggever Saskia Belleman is aanwezig in de rechtszaal. Volg hier live haar verslag.

Miljoenen zou hij ermee hebben verdiend. Zelf was hij eigenlijk van plan om een forum te beginnen over algemene onderwerpen over Suriname, zei Michael M. maandag tegen de rechtbank in Dordrecht. Hoe hij van zoiets onschuldigs ertoe kwam om zijn verdienmodel te maken van video’s van het ergste soort, werd niet duidelijk.

Via de site Darkscandals bood Michael M. – alias mr Dark - zijn dubieuze waar te koop aan. Klanten die zelf een filmpje leverden van een echte verkrachting, mishandeling, afpersing, of dierenseks van het extreme soort, kregen het aanbod gratis. Maar let op, zo waarschuwde hij volgens het OM zijn klanten, het moet wel écht zijn. Geen toneelstukjes, geen geblurde gezichten van slachtoffers, de pijn moest eraan af te lezen zijn.

Verenigde Staten

De politie kwam hem op het spoor dankzij de Verenigde Staten. Daar liep een onderzoek naar een video van een verkrachting van een 13-jarig Amerikaans meisje. Het spoor leidde via Duitsland naar Nederland. De Europoldesk van de VS informeerde de autoriteiten in Nederland. Pas in maart 2020 werd Michael M. aangehouden: pas anderhalf jaar nadat de VS aan de alarmbel trok.

Maandagmorgen zat Michael M. nog vol zelfvertrouwen in de verdachtenbank, met een hoge stapel papier voor zich op tafel. Bladerend in zijn strafdossier corrigeerde hij de rechtbankvoorzitter zelfs toen die percentages opnoemde van bepaalde typen video’s die volgens hem niet klopten.

Van dat zelfvertrouwen bleef niet zoveel over toen de officier van justitie vragen stelde.

Andere sites

De filmpjes die M. aanbood waren ook op andere sites te zien, verdedigde hij zich. En met kinderporno wilde hij helemaal niks te maken hebben. Dat was vast geüpload door zijn klanten. Hij richtte zich alleen op 18-plus. En vrouwen die het niet leuk vonden als beelden van hun mishandeling of verkrachting online stonden, konden een knop indrukken. Dan haalde hij ze offline. ,,Ik kende de context niet waarin de filmpjes werden gemaakt”, verdedigde hij zich.

Dus Michael M. verwachtte dat een vrouw die met een schroevendraaier werd gepenetreerd zelf in actie kwam, vroeg de officier? En dat gold ook voor de Nederlandse vrouw die op het Tahrirplein in de Egyptische hoofdstad Cairo op uiterst gewelddadige manier werd verkracht? De vrouw bracht het er ternauwernood levend vanaf, moest meermalen worden geopereerd en zal nooit meer kinderen kunnen krijgen.

De OvJ: ,,Waarom moet u de context kennen, of moeten vrouwen zelf een knop indrukken voordat u beslist dat iets niet oké is?”

Verkrachting

Michael M.’s verweer kwam er allengs mompelender uit. Het OM vervolgt de man ook voor het verleiden van minderjarige meisjes tot naakt poseren voor de webcam. Hij deed zich voor als leeftijdsgenoot en haalde ze over seksuele handelingen bij zichzelf te verrichten. Daarmee chanteerde hij de meisjes vervolgens, zegt het OM. Als ze niet deden wat hij zei, zou hij hun kleine zusje verkrachten, of hun ouders een mes tussen de ribben steken. Volgens het OM verkrachtte hij zelf ook twee tieners.

De rechtbank heeft vier dagen uitgetrokken voor de zaak. Woensdag hoort Michael M. welke straf het OM voor hem in gedachten heeft.