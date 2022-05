Premium Het beste van De Telegraaf

Michael M. over verspreiden filmpjes van verkrachting: ’Kende de context niet’

Door Saskia Belleman

Michael M. met zijn advocaat Sjoerd van Berge Henegouwen. Ⓒ Petra Urban.

Dordrecht - Het was ,,misschien moreel verwerpelijk”, beaamde Michael M. Maar ja, hij was nog niet zo lang in Nederland en hij had geld nodig. Dat verdiende hij volgens het Openbaar Ministerie met het verspreiden van video’s van echte, zeer gewelddadige verkrachtingen, mishandelingen, chantage- en pestfilmpjes.