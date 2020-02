Hulp voor jeugd met zichtbare aandoening: ’Ben je gehandicapt of zo?’

De 17-jarige Marijn staat stevig in haar schoenen. „Iedereen heeft wel iets, bij mij is het alleen wat duidelijker.” Ⓒ Roel Dijkstra

Marijn is 17 jaar en geboren met een zichtbare aandoening die het syndroom van Crouzon heet. Er zijn in ons land zo’n 250.000 kinderen met diverse zichtbare aandoeningen: brandwonden, ernstige huidaandoeningen, schedelafwijkingen of jongeren in een rolstoel. Met het online psychologisch programma ’Face IT voor jongeren’ kunnen ze leren omgaan met lastige sociale situaties en negatieve gedachten.