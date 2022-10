OM eist vier jaar voor hulp bij ontsnapping tbs’ers Pompekliniek

Het tweetal wist op de avond van 21 juni te ontkomen, nadat de K. volgens het OM met een slijptol een gat in het hek van de instelling had gemaakt. De ontsnapping is door bewakingscamera’s geregistreerd. Het drietal ging ervandoor in een witte Volkswagen Golf. De verdachte, afkomstig uit Amsterdam, zou de slijptol vijf dagen eerder onder zijn eigen naam hebben gehuurd.

Een klopjacht van de politie leidde negen dagen later tot de aanhouding van K. en D. Zij zaten samen in een auto. Volgens het OM zijn de twee mannen vrienden van elkaar. De Amsterdammer stond op de bezoekerslijst van D., die heeft verklaard dat zij „altijd voor elkaar klaarstaan”, aldus justitie.

D. werd is in 2021 veroordeeld tot vijf jaar cel en tbs voor een gewelddadige overval. Windster kreeg in 2019 5,5 jaar cel en tbs voor afpersing en een gewapende overval, waarbij een van de slachtoffers om het leven is gekomen.