Dr. Fauci: coronavirus is niet ’man-made’

Een verslaggever vroeg aan Fauci over ’zorgen dat dit virus op een of andere manier man-made is of uit een Chinees lab is ontsnapt’. Over dat eerste gedeelte van de vraag was dr. Fauci stellig: dat is niet waar.

„Er is een recent onderzoek geweest, waarbij een groep zeer gewaardeerde evolutionaire virologen keken naar de sequenties van Covid-19 en die in vleermuizen. De mutaties die gezien zijn tot het punt dat Covid-19 nu heeft bereikt, zijn volledig consistent met een overgang van dier op mens”, aldus Fauci, de belangrijkste expert in het Witte Huis.

De theorie dat het coronavirus willens en wetens kan zijn ’gefabriceerd’ werd onder meer geopperd door de Israëlische militaire inlichtingenexpert Dany Shoham, die zich bezighoudt met Chinese biologische wapenprogramma’s. Shoham zei zo’n scenario niet uit te sluiten.

Later hebben vooraanstaande wetenschappers in Nature Medicine uiteen gezet waarom dat op basis van de karakteristieken van Covid-19 vrijwel onmogelijk is.

Ontsnapt uit lab?

Over een mogelijke oorsprong in een lab sprak Fauci niet. Wel is in de afgelopen dagen bekend geworden dat inlichtingendiensten in de Verenigde Staten onderzoeken of het coronavirus mogelijk uit een lab is ontsnapt. Die gedachte wordt al maanden serieus genomen, vertellen meerdere bronnen aan Politico. „Er is geen consensus”, zegt iemand over de discussie in Amerikaanse kringen.

Daarbij wordt vooral gekeken naar het Wuhan Institute of Virology. Het virus zou per ongeluk kunnen zijn vrijgekomen bij experimenten met diverse virussen, of mogelijk in afgedankte proefdier-vleermuizen hebben gezeten die zijn doorverkocht aan dierenmarkten.

Grotten Yunnan

Covid-19 komt volgens Chinese onderzoekers voor 96 procent overeen met virussen die bij vleermuizen in een grottenstelsel van Yunnan zijn gevonden. Op die plek werd onderzoek gedaan naar verschillende soorten coronavirussen door het Wuhan Institute of Virology. Dat onderzoek werd ook nog gesponsord met miljoenen euro’s Amerikaans belastinggeld – pijnlijk voor de VS, die vooral proberen de schuld bij China te leggen.