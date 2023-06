Burenruzie ten top Brabander woest om ’hinderlijk geparkeerde’ auto buurman: pakt shovel en verplaatst wagen

Shovel, ter illustratie Ⓒ ANP / HH

Dongen - Een buurman keek woensdag uit zijn raam in de Schubertstraat in het Brabantse Dongen en irriteerde zich mateloos aan een auto die voor zijn huis was geparkeerd. Hij besloot het heft in eigen hand te nemen en haalde zijn shovel uit de schuur.