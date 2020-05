LIVE | Forse daling coronadoden VS

In de Verenigde Staten zijn in de afgelopen 24 uur 638 coronadoden gerapporteerd. Dat blijkt uit cijfers van de Johns Hopkins Universiteit in Baltimore. Het dagelijkse dodental ligt fors lager dan een dag eerder, toen er 1227 doden als gevolg van het coronavirus werden geregistreerd.

Volgens de meest recente cijfers zijn in de VS sinds het begin van de corona-uitbraak 97.686 mensen overleden aan het virus. Dat is het hoogste dodental ter wereld. Tot nu toe hebben ruim 1,6 miljoen Amerikanen het virus opgelopen.

Buitenlanders die de afgelopen twee weken in Brazilië zijn geweest mogen niet meer naar de Verenigde Staten reizen. Dat heeft het Witte Huis zondag bekendgemaakt. Het besluit komt nadat het Zuid-Amerikaanse land sinds twee dagen wereldwijd op de VS na de meeste coronabesmettingen telt, namelijk ruim 363.000.

Binnenland:

Veiligheidsregio stelt slachterij Vion ultimatum

Walibi opent deuren, Beekse Bergen nu ook voor non-abonnementshouders open

Buitenland:

Dodental in Duitsland stijgt met 10

Belgisch parlementslid betrapt op lockdownfeestje

VS op slot voor reizigers uit Brazilië

Financieel-economisch:

’Japan overweegt nieuw steunpakket van €852 miljard’

’Remdesivir werkt vooral bij minder zware gevallen corona’

Sport:

Spanje wil slachtoffers herdenken bij derby van Sevilla op 11 juni

Wit-Russische fans negeren adviezen bij bekerfinale

NOS houdt hand op knip met miljoen euro’s voor Eredivisie

Entertainment: