Nieuwe routekaart: lange weg terug naar normaal

Binnenland

Routekaart kabinet: in deze volgorde wil het kabinet versoepelen

De routekaart van het kabinet, die Nederland in coronatijd meer houvast moet geven, is flink op de schop gegaan. Het kabinet komt met een nieuwe versie die nu ook een weg terug aangeeft. Duidelijk daarbij is dat zelfs aan het mildste risiconiveau hevige beperkingen kleven.