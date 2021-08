Britse ex-militair gaat honderden straathonden evacueren uit Afghanistan

Farthing is de oprichter van opvangcentrum ’Nowzad’ in Kabul. In Nowzad worden zwerfhonden en -katten opgevangen. Vanwege de situatie in Kabul wil Farthing ’zijn’ dieren evacueren en naar Groot Brittannië brengen. In totaal gaat het om 94 honden en 79 katten. Ook de 68 Afghaanse medewerkers van het opvangcentrum moeten worden geëvacueerd. Nowzad heeft door middel van crowdfunding genoeg geld opgehaald om een privévliegtuig te huren voor de evacuatiemissie. Het was echter spannend of de vlucht mocht worden uitgevoerd.

Minister van defensie van het Verenigd Koninkrijk, Ben Wallace, zag niks in het plan: „Wat een onzin”. Wallace vond dat mensen vóór dieren gaan, en was daarom niet van plan toestemming te geven voor de vlucht.

Bagageruimte

Minister Wallace is na veel internationale aandacht voor het plan van Farthing uiteindelijk overstag gegaan. Hij heeft laten weten dat het personeel van de veteraan geholpen kan worden op het vliegveld. Als de gegevens van het personeel verwerkt zijn, kan het toestel van Farthing een plek krijgen.

De dieren van Farthing worden vervoerd in de bagageruimte, zodat Afghaanse evacués ook aan boord kunnen van het vliegtuig met 250 stoelen.