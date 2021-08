Ex-militair belandt in race tegen de klok om honderden straathonden te redden uit Afghanistan

Farthing is de oprichter van opvangcentrum ’Nowzad’ in Kabul. In Nowzad worden zwerfhonden en -katten opgevangen. Nu de situatie in Kabul, steeds penibeler begint te worden, wil Farthing ’zijn’ dieren evacueren en naar Groot Brittannië brengen. In totaal gaat het om 94 honden en 79 katten. Ook de 68 Afghaanse medewerkers van het opvangcentrum moeten worden geëvacueerd met het gehuurde vliegtuig. Nowzad heeft ondertussen al genoeg geld opgehaald om een privévliegtuig te huren voor de evacuatiemissie. Tot zover geen problemen.

Minister van defensie van het Verenigd Koninkrijk, Ben Wallace, ziet echter niks in het plan: „Wat een onzin”. Wallace vindt dat mensen vóór dieren gaan, en is daarom niet van plan toestemming te geven voor de vlucht.

Woest

Farthing is woest op minister Wallace. „Hij tekent het doodvonnis van honderden dieren en mensen”, briest hij tegen The Sun. „Wij sturen zelf een toestel met 250 plekken, waarvan we er maar 69 nodig hebben. Het Ministerie mag die overige plekken hebben. De dieren worden in het vrachtruim gezet.”

Paul Farthing, die in 2006 als militair actief was in Afghanistan, zegt dat hij alleen nog wacht op toestemming voor de vlucht. „De dieren staan klaar in kennels. Ze kunnen meteen in het vliegtuig worden gezet.”

De klok tikt voor Farthing en zijn dieren. Zodra de internationale troepen Afghanistan verlaten, zijn de dieren en stichting Nowzad overgeleverd aan de Taliban. Het lijkt erop dat het Ministerie van Defensie de medewerkers van Nowzad wel wil evacueren, maar dat de dieren zullen achterblijven in Kabul.