Fors meer besmettingen dan weekgemiddelde, ook weer meer ziekenhuispatiënten

ZEIST - In het afgelopen etmaal is het aantal coronabesmettingen toegenomen met 8288. Daarmee zitten we fors boven het weekgemiddelde. Ook stijgt voor het eerst in dagen het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen weer. Het aantal opgenomen patiënten nam toe met 26 naar 2517, meldde het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) zondag.