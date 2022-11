Premium Het beste van De Telegraaf

Herenigd na een ontvoering: hoe pak je als gezin de draad weer op?

Door onze redactie buitenland Kopieer naar clipboard

Melissa Highsmith (midden) met haar moeder Alta Apantenco en haar vader Jeffrie Highsmith. Ⓒ Facebook

AMSTERDAM - Hoe pik je de draad weer op als gezin, als een van de kinderen decennialang spoorloos was door een ontvoering? Die vraag zullen Melissa Highsmith, haar moeder Alta Apantenco, haar vader Jeffrie Highsmith en haar zussen Sharon en Rebecca moeten zien te beantwoorden. Ze werden na maar liefst 51 jaar met elkaar herenigd, nadat Melissa als peuter van amper twee jaar was ontvoerd door een oppas. „We willen Melissa leren kennen, haar in het gezin verwelkomen en 50 jaar aan verloren tijd inhalen.”