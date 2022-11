Noord-Korea vuurt weer ballistische raket af

PYONGYANG - Noord-Korea heeft woensdag voor zijn oostkust een ballistische raket gelanceerd, zo melden Zuid-Korea en Japan. De raket is neergekomen in zee. De spanningen in de regio zijn al hoog opgelopen door eerdere raketlanceringen en andere toegenomen militaire activiteit in Noord- en Zuid-Korea.