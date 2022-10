’Hotel Trump rekende geheime dienst extra hoge bedragen’

Agenten verbleven tijdens Trumps ambtstermijn honderden keren in hotels van The Trump Organization. Dat deden zij om Trump en diens gezin te beschermen. De tarieven die het bedrijf rekende, waren soms tot wel zes keer het gebruikelijke overheidstarief. Commissievoorzitter Carolyn B. Maloney heeft dat bekendgemaakt in een brief aan Kimberly Cheatle, de baas van de geheime dienst.

De geheime dienst betaalde in één geval 1185 dollar per nacht. Sinds Trumps aantreden in 2017 bracht The Trump Organization de overheidsdienst meer dan 1,4 miljoen dollar in rekening. Het overzicht zou echter incompleet zijn, onder meer omdat de documentatie in september 2021 ophield en Trumps buitenlandse hotels niet zijn meegerekend.

Volgens Maloney zijn de "exorbitante tarieven" aanleiding tot "grote bezorgdheid over het handelen van de voormalige president". In een interview met The New York Times spreekt hij van "slechts het topje van de ijsberg". De commissie zal verder onderzoek doen naar hoe Trumps bedrijven het presidentschap in hun financiële voordeel hebben gebruikt, schrijft de Amerikaanse krant.