Politie arresteert man die twee keer terras oprijdt in Renesse

De auto waarmee twee keer het terras werd opgereden. Ⓒ Provicom

RENESSE - De politie heeft in de nacht van dinsdag op woensdag rond 01.00 uur een man aangehouden die tot twee keer toe met zijn auto een terras bij een horecagelegenheid aan de Hogezoom in het Zeeuwse Renesse is opgereden. Er is mogelijk iemand gewond geraakt en de persoon krijgt volgens de politie medische hulp in een ambulance.