Politie tasert man (51) die twee keer terras oprijdt in Renesse

De aanleiding zou een conflict met het personeel van een horecazaak zijn geweest. Jeroen Giele, de eigenaar van een van de cafés waar de man op het terras reed, vertelt aan de PZC dat de problemen begonnen toen de man ruzie kreeg met de portiers van een ander café. „Samen met onze portiers hebben ze geprobeerd hem rustig te krijgen, maar hij ging helemaal door het lint.” De man zou in eerste instantie zijn weggegaan, maar kwam later terug met zijn auto. Vervolgens reed hij de terrassen op.

Op filmpjes op social media is te zien dat mensen vanaf het terras glazen gooien naar de auto en tegen de auto trappen.

De man ging er daarna vandoor in de richting van de Jan van Renessseweg waar hij zelf uit de auto stapte. Toen toegesnelde agenten hem daar aantroffen kwam de man op ze af. „Het leek alsof hij een steekwapen in zijn hand had.” Omdat de verdachte niet luisterde naar instructies van de agenten werd het stroomstootwapen ingezet en werd ook pepperspray gebruikt. De man werd aangehouden en is overgebracht naar het bureau.

„Gelukkig zijn er geen zwaargewonden gevallen”, laat een van de horecazaken weten op Instragram. „Een aantal mensen met lichte verwondingen zijn ter plaatse behandeld en maken het naar omstandigheden goed.”