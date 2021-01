LIVE | Burgemeester Broertjes: ’Draagvlak coronamaatregelen steeds lastiger’

In Utrecht zijn de burgemeesters van het Veiligheidsberaad weer bijeen om te praten over de coronaplannen die dinsdag worden gepresenteerd.

De Hilversumse burgemeester Pieter Broertjes, die afgelopen weekend nog te maken had met een coronademonstratie in zijn gemeente, vraagt zich voorafgaand aan het overleg af of een verlenging van een lockdown ‘wel gaat werken’. ,,De maatregelen tot nu toe zijn niet de meest effectieve gebleken.”, spreekt de voorzitter van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. ,,Ik heb er nog wel wat vragen bij of dit allemaal wel effectief is.” Daarmee pleit hij overigens niet voor een verzwaring van de lockdown. ,,Ik heb vragen over hoe het met scholen gaat zijn de komende tijd”, vertelt Broertjes. ,,En met de horeca. Want we weten inmiddels niet beter dan dat die helemaal gesloten zijn. Een aantal zaken gaat dit echt niet overleven. En het draagvlak wordt steeds lastiger, dat merken we ook aan de demonstraties zoals in mijn gemeente.”

Andere burgemeesters maken zich over dat draagvlak minder zorgen. ,,Iedereen vindt het lastig”, zegt de Alkmaarse burgemeester Roemer, voorzitter van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. ,,Maar we weten wel waar we het voor doen.” Roemer maakt zich vooral zorgen om de kinderen, die nu al wekenlang niet naar school kunnen. ,,Is dat vol te houden? Dat is een lastige.”

Wekelijks vergaderen de voorzitters van de 25 veiligheidsregio’s - de burgemeesters van de grootste gemeente van de regio - op het provinciehuis in Utrecht over de coronamaatregelen. Bij aankomst bij de vergadering praten ze doorgaans kort met de pers, maar bij de eerste vergadering van 2021 weigerden de meeste burgemeesters om vragen te beantwoorden. Volgens Marianne Schuurmans, burgemeester van Haarlemmermeer en voorzitter van Veiligheidsregio Kennemerland, was dat omdat vooraf was afgesproken niet met de pers te spreken. Ook Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad, minister Grapperhaus van Justitie & Veiligheid en RIVM-voorzitter Jaap van Dissel wilden geen vragen beantwoorden.

