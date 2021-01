LIVE | Burgemeesters steunen langere lockdown maar er is ’behoefte aan perspectief’

Onder de burgemeesters van het Veiligheidsberaad is draagvlak voor een langer durende lockdown. Dat heeft burgmeester Hubert Bruls van Nijmegen - voorzitter van het Veiligheidsberaad - na afloop van de wekelijkse vergadering laten weten.

Wel is er ’behoefte aan perspectief’ bij het merendeel van de burgemeesters. „Dat je de lockdown doorzet, snappen wij”, aldus Bruls. „Dat hebben we het kabinet ook meegegeven. We kunnen volgen en steunen dat je doorgaat met de lockdown, maar we moeten ook aan perspectief werken.”

Wat er precies met dat perspectief wordt bedoeld, lichtte de Nijmeegse burgemeester niet toe. „Maar je kan dan denken aan zeggen wat er wel weer kan als het de goeie kant op gaat met de verspreiding van het virus, en wat er niet meer kan als het de andere kant op gaat. We snappen de omstandigheden, met druk op de zorg en de Engelse variant die in opkomst is. Maar de draagvlak steunt en kreunt, en winkels en horeca hebben het lastig. Mensen die alleen thuis zitten, kunnen weinig doen. Daarom hebben we het kabinet dit meegegeven.”

