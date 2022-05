Premium Het beste van De Telegraaf

Democraten wijzen na bloedbad Buffalo naar Fox News: ’Stop met omvolkingscomplotten’

President Joe Biden en zijn vrouw Jill bij een herdenkingsplek in Buffalo na een dodelijke schietpartij in een supermarkt. Ⓒ ANP / Zuma Press

NEW YORK - Fox News moet stoppen met het verspreiden van omvolkingstheorieën. Dat schrijft de Democratische leider Chuck Schumer aan Rupert Murdoch en andere bazen van de zender. De schutter die een bloedbad veroorzaakte in een supermarkt in een zwarte wijk in Buffalo dit weekend, hing zo’n omvolkingstheorie aan. De kritiek van de Democraten is vooral gericht op de populairste presentator van de invloedrijke zender, Tucker Carlson. Die ontkent alles en zegt dat de Democraten politiek willen scoren met het drama.