Dierenambulance platgebeld: ’Mensen zijn bezorgd om honden die in de tuin staan’

„Het is nog nooit zo druk geweest in de winterperiode. De telefoon staat roodgloeiend met mensen die bezorgd zijn om katten die kou lijden of honden die buiten in de tuin staan”, zo vertelt Susan van de Waal aan Hart van Nederland.

Volgens Van de Waal hebben vooral vogels het moeilijk, omdat hun veren aan elkaar kunnen blijven plakken en hun poten kunnen vastvriezen aan het ijs. De Dierenambulance in Lelystad rijdt er extra op uit om te kijken of er dieren zijn die hulp nodig hebben.

Er zijn inmiddels de nodige voorzorgsmaatregelen getroffen. „We hebben twee couveuses klaargemaakt waarin onderkoelde dieren weer lekker kunnen opwarmen voordat ze naar de opvang gaan. Of als ze weer in orde zijn, terug naar buiten.”