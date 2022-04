Woedende Russen knippen hun peperdure handtassen van Chanel in tweeën

Verschillende vrouwen hebben deze actie in een video op Instagram gedeeld. „Tot ziens”, zegt het Russische model Victoria Bonya, nadat ze beweert dat Chanel ’zijn klanten niet respecteert’. Ze kijkt boos in de camera, terwijl ze met een schaar in de lucht zwaait. Vervolgens knipt ze de dure handtas in tweeën. „Nog nooit een merk zo respectloos hun klanten zien behandelen”, staat in het onderschrift.

Tekst gaat verder onder de foto.

Ⓒ Instagram

’Russofobische campagne’

Chanel sloot - net als veel andere bedrijven - alle winkels in Rusland na de invasie van Oekraïne. Maar de Chanel-liefhebbers hadden alleen niet verwacht dat het Franse modehuis hen zou verbieden de tassen over de hele wereld te kopen. „De nieuwste beperkingen opgelegd door de Europese Unie verbieden de verkoop, direct of indirect, van luxeproducten aan alle personen of bedrijven in de Russische Federatie, of voor gebruik in de Russische Federatie”, klonk het in een persbericht.

En daar zijn de rijke Russen niet van gediend; de een na de ander deelt een video waarin ze hun frustratie uiten. De Russische mode-ontwerper en influencer Liza Litvin jammerde in een video dat ze werd geweigerd in een Chanel-winkel in Dubai, meldt East2West. „Ze vroegen om mijn ID en ik gaf mijn Russische telefoonnummer”, legt ze uit. „Vervolgens zei de manager dat ze vanaf vandaag alleen aan Russen verkopen als ze een overeenkomst ondertekenen, waarin staat dat ze hun artikelen niet in Rusland dragen.”

Een andere vrouw, de Russische tv-presentator en acteur Marina Ermoshkina, gebruikt een tuinschaar om haar donkergrijze handtas kapot te knippen. ,,Ik ben tegen Russophobia, ik ben tegen een merk dat Russophobia ondersteunt’’, aldus Ermoshkina.

Tekst gaat verder onder de foto’s.

Ⓒ Instagram

Ⓒ Instagram

’Cancellen’

De Russische DJ Katya Guseva volgt het voorbeeld van Ermoshkina en vernietigt ook haar geliefde merktas. ,,Ik heb altijd al gedroomd van een eigen Chanel-tas, en vorig jaar had ik er eindelijk een’’, schrijft ze. „Maar nadat ik hoorde over het beleid van het merk ten aanzien van Russen, besloot ik deze tassen te vernietigen totdat de situatie verandert.’’

Volgens het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken „neemt Chanel deel aan een Russofobische campagne om Rusland te cancellen”, aldus woordvoerder Maria Zakharova in een verklaring.