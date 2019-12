20.000 Nederlanders claimden geld na faillissement Thomas Cook

„We keren tussen de 20 en 25 miljoen euro uit. Dat bedrag is grotendeels gedekt door de bankgarantie die we bij Cook Nederland hadden bedongen”, zegt SGR-directeur Erik-Jan Reuver. De ANVR-reisbureaus hadden volgens hem de instructie de al betaalde vakanties van gedupeerde klanten van Thomas Cook kosteloos om te boeken naar andere reisorganisaties. Dat blijkt niet overal goed te zijn gegaan. „Mensen die dubbel hebben betaald, kunnen alsnog bij ons de Cook-rekening claimen.”

Andersom komt volgens Reuver ook voor. „Een paar honderd Nederlanders kon zonder bijbetaling een nieuwe vakantie bij het reisbureau boeken, maar probeerden ook de Cook-reissom bij ons terug te halen. Misschien per ongeluk, mogelijk te kwader trouw. Dat zoeken we uit.” Een veiling van kantoorspullen van Thomas Cook Nederland heeft verder niet veel opgeleverd. De beste koop is een schilderij van Ans Markus van koningin Beatrix voor 5500 euro.