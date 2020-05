Hondje om bizarre reden gedumpt in prullenbak

Het gaat om een kleine Yorkshireterriër, donkerbruin van kleur, die ’in beslag is genomen’. Nadat de marechaussee het beestje had opgepikt, is de grensbewaking op Schiphol ingeschakeld om via camerabeelden de verantwoordelijke te achterhalen. Met succes.

„De eigenaar verklaarde de hond te hebben gedumpt, omdat deze niet was toegestaan in één van de hotels achter de paspoortcontrole”, meldt de marechaussee. De eigenaar kreeg een keuze voorgesteld: een boete van 1500 euro of afstand doen van de viervoeter. Daarop heeft hij vrijwillig afstand van de hond gedaan en de kosten voor de asielplaatsing betaald. Het hondje is overgedragen aan de dierenbescherming.

Heeft u tips? App naar onze whatsapp tiplijn. Zet ons nummer in je telefoon: +31 613650952