Toespraak Biden: sterk of voor de bühne?

De eerste aflevering van de podcast ‘Uncle Joe – een blik op de VS’ staat uiteraard in het teken van de inauguratie van Joe Biden. Buitenlandredacteuren Thijs Wolters en Frank van Vliet zagen de toespraak van de nieuwe president van Amerika door verschillende brillen. Stond daar een man die uit zijn hart spreekt of iemand die gewoon wat punten afwerkt? In de podcast gaan Wolters en Van Vliet uitgebreid in op de belangrijkste thema’s uit de speech en de zeventien decreten die Biden op zijn eerste werkdag heeft getekend. Ook geeft Van Vliet een exclusief kijkje in de Oval Office, dat na het vertrek van Donald Trump opnieuw is ingericht.