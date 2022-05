Ghislaine Maxwell uit isolatie, mag weer bezoekers ontvangen

Maxwells oudere broer Ian stelt in de Telegraph dat er weliswaar gevaren dreigen nu ze met andere gevangenen in een cel slaapt, maar hij is blij dat er een einde komt aan haar ‘onmenselijke’ behandeling en kan niet wachten om haar weer te kunnen zien.

Vanuit haar isoleercel klaagde Maxwell over haar ‘gruwelijke en mensonterende’ omstandigheden. Ze werd continu in de gaten gehouden, zodat ze geen zelfmoord zou plegen en werd elke vijftien minuten wakker gemaakt. Ze stelt fysiek te zijn misbruikt. Haar familie heeft bij de Verenigde Naties een klacht ingediend over de inhumane condities waarin ze zou leven.

Maxwell blijft in het Metropolitan Detention Center (MDC) in Brooklyn, waar ze sinds haar arrestatie in juli 2020 vastzit. Op 28 juni komt de rechter met een uitspraak, waarbij ze maximaal 55 jaar cel kan krijgen. Haar advocaten proberen haar naar een gevangenis met een minder zwaar regime te krijgen.

De Britse socialité werd eind vorig jaar door een twaalfkoppige jury schuldig bevonden aan het ronselen van minderjarige meisjes voor seks met misbruikmiljardair Jeffrey Epstein en diens entourage. Een beroepszaak werd vrijdag verworpen. Eerder zette de rechter al een streep door Maxwells verzoek om een nieuw proces.