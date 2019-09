Driehonderd Franse fans Lille opgepakt in Amsterdam

Zeker honderd voetbalsupporters van Lille OSC zijn aangehouden. Ⓒ Robert Koelewijn

AMSTERDAM - UPDATE 21:14 uur Zo’n 300 voetbalsupporters van Lille OSC zijn aangehouden op het metrostation Strandvliet in Amsterdam Zuid-Oost. Ze maakten zich schuldig aan het verstoren van de openbare orde, het afsteken van vuurwerk, geweld en vernieling, meldt de politie. De fans zijn per ov-bus naar het politiebureau gebracht, in plaats van de Johan Cruijff Arena.