Voetbalfans verstoren metroverkeer Amsterdam

Archieffoto van politie-eenheden bij de Johan Cruijff Arena. Ⓒ ANP

AMSTERDAM - Een grote groep voetbalsupporters heeft het metroverkeer in Amsterdam verstoord. De politie meldt dat dat gebeurde in metrostation Strandvliet in Zuid-Oost. Volgens vervoersbedrijf GVB rijden metro 50, 53 en 54 met vertraging. Wat er precies is gebeurd, is nog niet bekend.