Uitgepaarde olifant moet dierenpark Emmen verlaten

Mekong verblijft sinds 2016 in het park. Binnen no time maakte hij twee olifanten van de kudde zwanger, maar met Swe Zin ziet hij het niet zitten. Wildlands doet mee aan een Europees fokprogramma en wil graag dat de vrouwtjesolifant drachtig wordt. De tijd begint te dringen. „Doorgaans is het zo dat een olifant die twintig jaar oud is en nooit een jong gehad heeft, ook nooit meer een jong krijgt”, zo vertelt woordvoerder Hanneke Wijshake aan Dagblad van het Noorden.

Swe Zin is twaalf jaar oud en vanaf die leeftijd is het moeilijker om nog een jong te krijgen. „Daarom is het belangrijk dat ze zo snel mogelijk drachtig wordt. Heeft Swe Zin eenmaal een jong gehad, dan kan ze vervolgens vaker jongen krijgen en dan speelt de leeftijd geen rol meer.”

Belangrijk onderdeel van het fokprogramma is dat inteelt wordt voorkomen. Nu Mekong geen interesse toont in Swe Zin, is het doek gevallen. „Bij ons is Mekong wel uitgedekt.” Een opvolger staat al klaar: olifant Timber uit Diergaarde Blijdorp.

Door het coronavirus is het vertrek van Mekong voorlopig uitgesteld.