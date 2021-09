Weer iets minder coronapatiënten in ziekenhuizen

ZEIST - Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is het afgelopen etmaal met acht afgenomen. In totaal liggen er nu 640 patiënten in het ziekenhuis met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat meldde het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) zondag.