Britse premier Boris Johnson test positief op coronavirus

Op Twitter schrijft de 55-jarige premier van Engeland: „De laatste 24 uur heb ik milde symptonen ontwikkeld en ben positief getest op corona.” Johnson werd getest in zijn ambtswoning in Downing Street in Londen. De premier is in zelfisolatie gegaan, zo zegt hij. „Maar ik blijf de regering leiden.”

Dat doet de Britse premier vanuit huis. Dat is volgens de premier mogelijk dankzij de „betoverende moderne technologie.”

’Ik heb verhoging’

In een video zegt Johnson dat hij ’verhoging’ heeft, zonder de temperatuur te noemen en dat hij met een aanhoudend hoestje kampt.

„Samen gaan we dit verslaan”, besluit hij op Twitter met de hashtag #StayHomeSaveLives.

Zwangere vriendin

De Daily Mail vraagt zich af of ook niet andere kabinetsleden of zijn zwangere vriendin Carrie Symonds besmet zijn.

Britse media melden dat ministers die veel met de premier overleggen zichzelf ook in quarantaine zouden moeten plaatsen, met name de ministers van Gezondheid en van Financiën. Bronnen in het ministerie van Financiën hebben laten weten dat minister Rishi Sunak zichzelf niet isoleert.

Eerder deze week bleek de Britse kroonprins Charles (71) besmet met het coronavirus. Koningin Elizabeth verkeert in goede gezondheid, ondanks dat ze haar zoon onlangs nog zag. De 93-jarige vorstin heeft geen klachten.

De Duitse regeringsleider Angela Merkel zit thuis in quarantaine sinds ze in contact is geweest met een besmette arts. Ze is negatief, blijkt uit twee tests.

Het dodental in Engeland is donderdag met 113 gestegen naar 578. De sterkste stijging sinds het begin.

Opening Site Daily Mail Ⓒ Daily Mail

