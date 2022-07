Oproep: Gaat u eerder weg vanwege ’zwarte zaterdag’?

Veel vakantieverkeer op de snelwegen met campers en caravans op weg naar hun vakantiebestemming in Nederland of Europa. Ⓒ ANP / Jeffrey Groeneweg

Amsterdam - De eerste regio in ons land krijgt dit weekeinde vakantie. Veel landgenoten hebben hun plannen bijgesteld en en gaan nu met de auto in plaats met het vliegtuig op vakantie. Maar ze zijn niet de enigen in Europa. Daardoor staat de eerste ’zwarte zaterdag’ al voor de deur.