Asielhond redt Amerikaanse familie van brand

In Portsmouth, in de staat Virginia, kunnen families tijdelijk een hond meenemen uit het asiel, als een soort proefperiode. En Moose beviel meteen, met name bij de kinderen. Hij leek volledig bij de familie te passen, en daarom mocht hij nog een nachtje blijven. Gelukkig maar, want toen er brand uitbrak op de woonboot naast die van Chris Cushna (54) en Sheila Janes (49), was Moose de eerste die het opmerkte.

IJsberen

De hond maakte hen en tevens de twee kinderen van Cushna, Logan (12) en Anya (10) en Janes’ kleindochter Luna (8) wakker. Door te ijsberen en te hijgen op de kinderkamer werden de kinderen wakker, die doorhadden dat Moose naar buiten wilde. Eenmaal boven zagen ze dat de woonboot naast die van hen in de fik stond en maakten zij hun ouders wakker. Die lagen nog diep te slapen.

Op het nippertje, want de brand was inmiddels overgeslagen en van de woonboot van Chris en Sheila is weinig meer over. De familie ziet Moose nu als een held, want zonder hem waren ze waarschijnlijk te laat geweest.

Ondanks dat ze Moose graag hadden willen adopteren, ging dat niet aangezien ze nu geen woning meer hadden. Maar gelukkig is de hond geadopteerd door een boerenfamilie, die het verhaal van Moose las op Facebook.