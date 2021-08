Hinder voor treinreizigers naar Duitsland door machinistenstaking

Binnenland

NS keihard geraakt door corona: aantal reizigers op werkdagen fors minder

De impact van de coronacrisis is bij NS enorm groot. In 2020 verwelkomde de treinvervoerder op werkdagen maar liefst 55 procent minder reizigers dan het in het jaar ervoor. Vorig jaar waren er op doordeweekse dagen gemiddeld ’slechts’ 591.000 reizen, waar dat er in 2019 nog 1,35 miljoen waren.