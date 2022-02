Onderzoek naar baas politiebond ACP om grensoverschrijdend gedrag

Premium Binnenland

Illegaal café in mergelgrotten: ’Mensen gingen bepakt en bezakt die kant op’

„Ik weet waar het is, maar daar komt u nooit. Veel te gevaarlijk”, zegt de plaatselijke bakker in het Belgische Kanne over het illegale café dat daar afgelopen weekend in een van de mergelgrotten werd ontdekt. Desondanks troffen agenten behalve de ’eigenaar’ ook een gezin met een kind en een baby i...