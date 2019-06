Renovatie Binnenhof machtsstrijd

Dat melden betrokken Haagse bronnen. De opknapbeurt die zeker 475 miljoen euro belastinggeld kost, is een machtsstrijd geworden tussen de Tweede Kamer, het Rijksvastgoedbedrijf, verschillende architectenbureaus en het ministerie van Binnenlandse Zaken. Over het eerste ontwerp van de renovatie bestaat inmiddels zo veel strijd, dat de deadline van 1 juli volgens betrokkenen niet wordt gehaald.

Het uitgangspunt leek simpel: het democratisch hart van ons land moest ’sober en doelmatig’ worden gerenoveerd om weer decennia mee te kunnen. De opknapbeurt moet volgend jaar beginnen en duurt 5,5 jaar. De Eerste en Tweede Kamer, het ministerie van Algemene Zaken en de Raad van State worden dan tijdelijk elders ondergebracht.

Pechtold ingevlogen

Inmiddels is er zo veel onenigheid over het ontwerp, dat oud-D66-leider Pechtold is ingevlogen om in slechts enkele weken de neuzen dezelfde kant op te krijgen. Haagse bronnen sluiten echter uit dat er plotseling overeenstemming zal zijn over de megaklus. Ellen van Loon van architectenbureau OMA heeft Kamerleden tegen de haren in gestreken door met een – in hun ogen – megalomaan voorontwerp te komen waardoor de sloophamer nietsontziend over het Binnenhof zou moeten.

Bovendien werd er eerder al melding gemaakt van een tropische kantoortuin waarop gebruikers niet zaten te wachten, al wordt dat vanuit het ministerie met klem ontkend. De plannen zijn geheim, waardoor voorlopig zelfs voor de meeste Tweede Kamerleden niet te controleren is hoe hun nieuwe werkplek eruit gaat zien.

Ook over de architectenkeuze is heibel. Het bestuur van de Tweede Kamer heeft gevraagd om Pi de Bruijn als sturende kracht, aangezien hij eerder de nieuwbouw van de Tweede Kamer ontwierp. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft echter een langlopend contract met OMA, waardoor De Bruijn samen zou moeten werken met architecten die er naar verluidt compleet andere ideeën op na zouden houden.