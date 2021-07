Feestende tieners op Mallorca zorgen voor grote corona-uitbraak: 5000 mensen in quarantaine

De feestende tieners, die vorige week het einde van hun toelatingsexamens voor de universiteit vierden, creëerden een „perfecte voedingsbodem” voor het virus terwijl ze zich vermengden met andere Spanjaarden en mensen uit het buitenland. Dat zei de Spaanse noodhulpcoördinator Fernando Simón tijdens een persconferentie.

De gezondheidsautoriteiten van Mallorca hebben honderden studenten getest toen duidelijk werd dat het om een massale uitbraak ging. Er wordt aangenomen dat het zich heeft verspreid toen honderden feestende studenten zich verzamelden bij een concert en tijdens straatfeesten.

Balkonprotesten

„We zijn bang, want ze hebben ons niet verteld hoe lang we hier vastzitten”, vertelt de 17-jarige Lucia aan BBC. Zij is een van de tweehonderd Spaanse studenten die onder politiebewaking in quarantaine zitten in het hotel Palma Bellver op Mallorca. Vorige week probeerden verschillende studenten het eiland al te verlaten, maar ze werden opgewacht door de politie op het vliegveld. Ze werden vervolgens naar het hotel gebracht om daar in quarantaine te gaan.

De studenten protesteren vanaf hun balkon en via sociale media met de hashtag #secuestrogobiernobalear – wat staat voor ’ontvoering door de Balearen’. „In eerste instantie zeiden ze dat als we zouden weigeren om naar het hotel te gaan, ze ons zouden aanklagen”, aldus Lucia. „Ze hebben ons eigenlijk gewoon gedwongen.”