Scholier (18) gaat viral met niet-goedgekeurde speech tegen abortuswet: ’Onze toekomst wordt afgepakt’

De 18-jarige scholier haalde haar diploma aan de Lake Highlands High school in de Amerikaanse stad Dallas en mocht daarom vorige week een toespraak geven. Ze had van tevoren gezegd dat ze een toespraak over de media zou houden, maar Smith gooide het over een andere boeg: ze besloot het over een nieuwe abortuswet in Texas te hebben.

Hartverscheurend

Vorige maand werd in de staat Texas een wet goedgekeurd die abortussen verbiedt vanaf het moment dat er een hartslag kan worden waargenomen bij een foetus. Dat betekent dat een zwangerschap vaak al na zes weken niet meer kan worden afgebroken.

„Vrouwen weten na zes weken vaak nog niet of ze zwanger zijn”, zegt Smith in haar speech. Ze noemt het ’hartverscheurend’ en ’onmenselijk’ dat de wet is doorgevoerd. „Ik heb dromen, hoop en ambities. Net als alle andere meisjes die vandaag hun diploma halen. We werken voor een toekomst, maar zonder onze toestemming wordt die toekomst van ons afgepakt.”

Bekijk hieronder (vanaf 5:00) de toespraak van Smith: