Snikhete Romeinse musea propvol

De gidsen klagen steen en been, de Vaticaanse musea zijn overvol. In juni werden er op de drukste dagen 40.000 toeristen door het museum gejaagd. Bezoekers staren opeengepakt naar Rafaels school van Athene of Michelangelo’s Laatste oordeel, terwijl de volgende groep al klaarstaat om ze af te wisselen. „Een claustrofobische ervaring”, zegt Simona Salvatori, al jaren gids in het museum. Veel vertrekken in het middeleeuwse gebouw hebben geen airconditioning, waardoor de hitte vaak ondraaglijk wordt. ’Moet je voorstellen wat dat doet met kunstwerken.’

Buiten, voor de ingang van de Vaticaanse musea, staan duizenden toeristen gedwee in de rij. In het hoogseizoen is het niet ongebruikelijk dat bezoekers uren in de rij staan. Het Vaticaan bedacht ongeduldige toeristen ter wille te zijn door toegangskaartjes te verkopen via het internet. Uiteraard tegen een iets hogere prijs. Handige ondernemers kochten die kaartjes en masse in en verkochten ze door aan wachtende toeristen.

Toen eind mei acht ’skip-the-line’ kaartjesverkopers voor de ogen van verbijsterde toeristen met elkaar op de vuist gingen, greep de gemeente Rome in. Derden mogen geen kaartjes van de Vaticaanse musea verkopen. De gidsen zijn tevreden met de maatregel, maar de controle is er niet. „Hier bij de ingang van de musea zijn ze weg”, zegt gids Myriam uit Brazilië. „Maar nu staan ze verdekt opgesteld, een paar straten verderop kaartjes te verkopen.”

Rick uit Rotterdam werd op weg naar het Vaticaan ook aangesproken door een ’skip-the-line’ verkoper. „Maar ik ben gewoon doorgelopen.” Achter hem staat een man aan een Amerikaanse toerist uit te leggen hoe hij sneller het museum binnen kan. „Als u die straat inloopt, dan zit rechts ons kantoor, daar kunt u een kaartje kopen.”

Desgevraagd zegt de man dat hij niks verkeerd doet, ’ik geef alleen maar informatie.’