Stekker definitief uit het landbouwoverleg

„Het gaat niet verder”, vertelt ook Douwe Monsma van de bioboeren. „Ik heb begrip voor de besluiten die LTO heeft genomen.” Landbouwminister Piet Adema gooide eerder op de dag de deur al hard dicht voor nieuwe onderhandelingen met boerenorganisatie LTO. Voorman Sjaak van der Tak suggereert in de tweede helft van dit jaar weer opnieuw te willen spreken over het landbouwakkoord, maar Adema zegt dat ’niet voor de hand liggend’ te vinden.

De minister wil de gevolgen vrijdag in het kabinet bespreken. „Het is tijd dat boeren duidelijkheid krijgen en die krijgen ze nu nog niet.” Het is volgens de CU-bewindsman zeker niet zo dat de voorstellen die op tafel lagen automatisch worden overgenomen, als het kabinet zelf met maatregelen komt om de sector in transitie te krijgen. „Het is een trieste dag voor landbouw en voor de natuur”, vertelt Adema. „Het is een gemiste kans voor de sector, ik constateer dat LTO de stap niet heeft durven zetten. Ik denk dat we deze week een akkoord hadden kunnen afsluiten met elkaar. We hadden dit echt niet verwacht, maar elke partij heeft het volle recht om van tafel te gaan.”

Tekst gaat verder onder de video.

Adema gaf op vragen aan dat hij nog niet over zijn eigen positie heeft nagedacht, nu hij na maandenlange sessies toch geen akkoord kan presenteren. „Aan die vraag ben ik nog niet toegekomen.” De bewindsman zegt maar een uurtje te hebben geslapen nadat LTO dinsdagavond besloot de stekker uit het overleg te trekken, onder meer omdat perspectief voor boeren ontbreekt. „De teleurstelling is duidelijk”, aldus Adema.

Hij vindt het ’vooral ingrijpend voor de jonge boeren’. Die hebben in de nacht van dinsdag op woensdag overigens aangegeven ook te stoppen met het overlegcircus nu LTO heeft gebroken. „Ik vind het vooral een trieste dag voor de agrarische sector zelf”, aldus Adema. „De boeren hebben recht op zekerheid, duidelijkheid en rust. Dat wilden wij ze ook bieden met het landbouwakkoord. Nu hebben ze nóg geen duidelijkheid en schuift weer alles naar achteren.”

Staartje

De verwachting is dat het stukgelopen overleg ook nog een staartje krijgt in het parlement. Oppositie- en coalitiepartijen hebben een debat met het kabinet aangevraagd. Alle ogen zijn ook gericht op coalitiepartij CDA. Die partij wilde voor de zomer het regeerakkoord openbreken en het stikstofbeleid aanpassen. Eén van de voorwaarden was wel dat er een landbouwakkoord gesloten zou zijn. Maar nu dat niet lukt, is onduidelijk welke koers het CDA kiest. Kamerlid Derk Boswijk wil inmiddels dat het concept-landbouwakkoord openbaar gemaakt gaat worden. „Het is heel interessant om te kijken waar ze dan wel overeenstemming over hadden.”

D66-Kamerlid Tjeerd de Groot noemt het een gemiste kans. „Het gaat om bedragen waarvan je alleen maar kan dromen, dit was een uitgestoken hand.” De Groot zegt dat politiek Den Haag ’het nu dan maar zelf zal moeten doen’.

