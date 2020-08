Identiteit van aangespoelde man na 67 jaar bekend

Het gaat om Johannes Garstenveld, die in 1922 in Den Helder werd geboren. Hij was bemanningslid van het schip Westland. De kustvaarder vertrok op 30 januari 1953 vanuit het Duitse Cuxhaven en was op weg naar Engeland toen het in een hevige storm verging.

„Hij kon uiteindelijk worden geïdentificeerd dankzij DNA-materiaal van de zoon van de zus van de moeder van het slachtoffer”, aldus rechercheur Miranda Wahle die onderzoek doet naar gevonden personen van wie de identiteit onbekend is.

Op de Algemene Begraafplaats op West-Terschelling liggen stoffelijke overschotten van niet-geïdentificeerde personen die tussen 1953 en 1987 zijn begraven. In 2011 zijn al deze graven geopend voor nader onderzoek. Daardoor kon vorig jaar al de eveneens vermiste Vlaardingse kapitein van het schip Westland geïdentificeerd worden. „In het naastgelegen graf lag een onbekend overleden persoon die drie weken eerder was aangespoeld”, aldus Wahle. „Naar nu blijkt de man uit Den Helder, die 67 jaar is vermist.”