Recordaantal nieuwe coronabesmettingen in Verenigde Staten

Een zorgmedewerker in de drive-through teststraat van Houston. Ⓒ REUTERS

WASHINGTON - In de Verenigde Staten is een recordaantal nieuwe besmettingen met het coronavirus gemeld. Het afgelopen etmaal ging het om ongeveer 60.000 gevallen, blijkt uit tellingen van de Johns Hopkins Universiteit in Baltimore. Het vorige record van 54.000 infecties was bijna een week geleden geregistreerd.