Ex-militair VS opgepakt in Rusland op verdenking drugshandel

„Op 10 juni 2023 nam de districtsrechtbank van Khamovniki in Moskou een maatregel van detentie tegen een Amerikaans staatsburger”, aldus een communiqué op de Telegram-berichtenapp. Het gaat om een voormalige militair die tegenwoordig zingt in een rockband: Seize the Night. Hij zou minstens tot 6 augustus 2023 in voorlopige hechtenis blijven. Op de Russische staatstelevisie werden beelden getoond van de Amerikaanse verdachte.

Volgens het Russische persbureau Interfax zou de man tot 12 jaar gevangenisstraf kunnen krijgen als hij schuldig wordt bevonden. Hij zou de synthetische drugs mefedron hebben verkocht en zo ’jonge mensen hebben verleid’, luidt de aanklacht. De melding kon tot dusver niet onafhankelijk geverifieerd worden.

De moeder van Leake uit de staat Californië zegt tegen Amerikaanse nieuwsmedia sinds 14 mei niets meer van haar zoon te hebben vernomen. De Russische autoriteiten spelden overigens zijn naam verkeerd, meldt CNN: ’Leek’ in plaats van ’Leake’. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken wilde nog niet op de zaak ingaan, behalve dat Leake consulaire bijstand krijgt.

In april werd de Amerikaanse journalist Evan Gershkovich (31) in Rusland opgepakt wegens beschuldigingen van spionage. Hij werkt sinds een jaar voor The Wall Street Journal.

Vorig jaar werd de Amerikaanse basketbalster Brittney Griner vastgezet omdat ze in Rusland werd verdacht van drugssmokkel. Ze kreeg aanvankelijk negen jaar cel. Uiteindelijk kon ze worden geruild tegen de Russische wapenhandelaar Viktor Bout.